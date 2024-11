Rimini, abbassano il finestrino e dal pick-up esce un fortissimo odore di erba: un arresto e una denuncia per spaccio

Verso le ore 21.30 di giovedì scorso una pattuglia della Polizia di Stato - Sottosezione Polizia Stradale di Riccione ha proceduto ad intimare l’alt ad un Pick-Up Ford Raptor con a bordo tre persone sulla Sp 18 a Taverna di Montecolombo. Nel corso del controllo gli agenti hanno immediatamente sospettato che a bordo del veicolo vi potesse essere presente della marijuana poiché ne avvertivano un fortissimo odore.

A questo punto i poliziotti decidevano di approfondire il controllo e dopo avere identificato i tre individui a bordo hanno proceduto alla loro perquisizione personale e veicolare, rinvenendo una busta contenente marijuana per un peso di 110,28 grammi.

Il giovane, di nazionalità italiana domiciliato nella Provincia di Rimini, si assumeva la proprietà della sostanza ai fini di uso personale e riferiva agli agenti di averla da poco acquistata da un individuo nel vicino comune di Sassofeltrio.

Nel frattempo sul posto intervenivano anche i poliziotti della Squadra di P.G. della Sezione Polizia Stradale di Rimini e della Sottosezione di Riccione e dopo una veloce attività di indagine nel corso della notte poteva essere individuato il luogo ove era avvenuta la cessione dello stupefacente riconducibile aduna abitazione privata. Gli agenti, dopo aver identificato l’occupante della casa, un uomo proveniente dalla Romania, procedevano alla perquisizione rinvenendo 500 grammi di hashish e 54,7 grammi di marijuana nonché la somma in banconote di diverso taglio pari a 880 euro. Lo stupefacente e la somma di denaro veniva sequestrato e la persona tratta in arresto per il reato di detenzione e spaccio.

Di tutta l’attività veniva data notizia al P.M. di turno che disponeva il rito per direttissima. L’arresto veniva convalidato con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nei confronti dell’italiano sottoposto al primo controllo si procedeva invece con denuncia in stato di libertà.