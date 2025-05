Rimini, a torso nudo, ubriaco e senza scarpe morde un agente che cerca di calmarlo: scatta l’arresto

Nella serata del primo maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attorno alle 21.15, durante il servizio di ordine pubblico dedicato alla festa nel parco XXV aprile, gli agenti rintracciavano un uomo a torso nudo e senza le scarpe che, in uno stato di alterazione, era stato segnalato da altri avventori, visto che aggrediva verbalmente e spintonava le persone all’interno del parco. I poliziotti iniziavano subito a tranquillizzare l’uomo, che si infastidiva e iniziava ad inveire. Dopo diversi tentativi di calmarlo, l’uomo aggrediva uno degli agenti con calci e pugni, e dava un morso al dito della mano dell’altro intervenuto in suo soccorso. In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.