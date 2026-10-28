Rimini, a terra per una buca coperta dalle foglie, ottiene un risarcimento di 19mila euro

Una buca profonda otto centimetri, coperta dalle foglie bagnate e praticamente invisibile. Tanto è bastato perché una caduta sull’asfalto si trasformasse in una vicenda giudiziaria conclusa con una condanna al risarcimento di oltre 19mila euro. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Rimini, ritenendo che l’insidia non fosse prevedibile né evitabile dalla persona coinvolta, neppure adottando la normale prudenza.

La controversia

La vicenda risale al 30 giugno 2023, quando una persona rimase vittima di una caduta provocata da una buca presente sulla strada. La cavità, larga circa 25 centimetri e profonda otto, era quasi interamente ricoperta dal fogliame caduto dagli alberi. La pioggia, caduta poco prima, aveva inoltre reso le foglie aderenti alla pavimentazione, contribuendo a nascondere l’irregolarità del fondo. A confermare la dinamica, una testimone oculare, che, durante il processo, dichiarò di aver assistito direttamente alla caduta, trovandosi a circa un metro di distanza. La presenza della buca risultava anche dalla relazione della Polizia locale, corredata da fotografie che documentavano le condizioni della strada. Il fondo bagnato e il cielo nuvoloso avevano reso ancora più difficile individuare il pericolo.

La decisione del giudice