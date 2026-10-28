Rimini, a terra per una buca coperta dalle foglie, ottiene un risarcimento di 19mila euro

Una buca profonda otto centimetri, coperta dalle foglie bagnate e praticamente invisibile. Tanto è bastato perché una caduta sull’asfalto si trasformasse in una vicenda giudiziaria conclusa con una condanna al risarcimento di oltre 19mila euro. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Rimini, ritenendo che l’insidia non fosse prevedibile né evitabile dalla persona coinvolta, neppure adottando la normale prudenza.