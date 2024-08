Rimini, a soli 48 anni muore la cantautrice Laura Benvenuti: domani l’ultimo saluto

RIMINI. La cantautrice riminese Laura Benvenuti, 48 anni, è morta al termine di una malattia che negli ultimi tempi le aveva impedito di svolgere come voleva il suo lavoro. Cantautrice, interprete, pianista e flautista, Laura (che aveva anche una laurea in Medicina e Chirurgia) aveva collaborato, tra gli altri, con Eugenio Finardi, Levante, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Max Gazzè. Si sarebbe dovuta esibire il 24 luglio all’Arena Francesca da Rimini per Sgr Live dove doveva presentare il suo ultimo lavoro. Nell’ultimo post sulla sua pagina Facebook, datato 13 luglio, ha scritto: “Ancora qualche giorno e poi Oracoli tornerà dal vivo. Suoneremo le canzoni che ho scritto e quelle dei cantautori che porto con me da sempre in un luogo magico della mia amata Rimini. Vi aspetto a braccia aperte, da cuore a cuore”.