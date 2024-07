Rimini. A settembre torna la Festa de Borg

Dopo ben sei anni dall’ultima edizione, il 6-7-8 settembre arriva la 22° edizione della Festa de Borg che si svolgerà tra le vie e le piazzette del caratteristico Borgo San Giuliano di Rimini, a ridosso del bimillenario ponte di Tiberio. “Taca Biloz!” è il titolo della Festa de Borg 2024 che racconterà Rimini attraverso gli ultimi 100 anni di musica, ballo e buon vivere. Dagli anni “ruggenti” del primo dopoguerra, al boom economico degli anni sessanta, per poi passare all’epopea delle “disco” ed un omaggio al “clubbing” riminese. In questi 100 anni il volto di Rimini è cambiato, da “ostenda d’Italia” ed il suo turismo d’elite, a “capitale del divertimento” per un ampio pubblico di vacanzieri. Mode e locali si sono susseguiti negli anni, rinnovando sempre la gioia di vivere e condividere.

La Festa è resa possibile da una sorta di azionariato popolare che si sostiene, in prevalenza, grazie agli stand gastronomici animati dai volontari della Società de Borg e dalla vendita dei biglietti della Grande Lotteria con i suoi 20 straordinari premi messi in palio da aziende riminesi. Ogni anno è una scommessa, perché è una festa che si gioca tutto all’aperto e non prevede recupero. L’edizione 2024 sarà preceduta da una serie conferenze e proiezioni che compongono il ricco programma di Esco in scarana, che fungerà quindi da pre-festa, permettendo un approfondimento delle tematiche attraverso testimonianze e aneddoti della lunga stagione delle notti in riviera, dal 1920 ai giorni nostri. Per sostenere la XXII Festa de Borg torna in campo la grande lotteria con ben 20 premi in palio ed un monte premi complessivo pari ad euro 17.846,66.