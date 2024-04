Rimini, “A ruota libera bike fest”: la festa delle due ruote al Parco Marecchia

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Rimini Aps annuncia “A ruota libera bike fest 2024”, in programma il 28 aprile 2024 in occasione di “Balla la Liberazione”, che si terrà nei giorni 25-26-27-28 aprile presso il Parco della Serra Cento Fiori, all’interno del Parco XXV Aprile (comunemente chiamato Parco Marecchia) a due passi dal Ponte di Tiberio.

“A ruota libera bike fest 2024” sarà un evento dedicato alla cittadinanza, ai curiosi, ai turisti e agli appassionati delle due ruote. Attraverso l'organizzazione di attività specifiche per adulti e ragazzi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, prevede una partecipazione nutrita e costante di visitatori durante l'intera giornata.

Il programma

L’area della festa dal 25 al 28 aprile sarà allestita con stand artigiani, creativi e associazioni con i loro gazebo, food truck, ognuno con diverse specialità alimentari,

Il palco ospiterà spettacoli di vario genere, con gruppi musicali e dj, dibattiti che animeranno i quattro giorni dal pomeriggio alla mezzanotte con il seguente programma di massima:

giovedì 25 aprile: dopo i saluti istituzionali del presidente della Cooperativa e dell’ANPI provinciale, ospiteremo il concerto dei Lo Stato Sociale.

venerdì 26 aprile: sarà dedicato ai giovanissimi, prima con il contest ChiamaLa Città poi con il concerto dei Legno.

sabato 27 aprile: le associazioni partecipanti daranno vita a varie attività, nel pomeriggio sarà presentato in anteprima il nuovo spettacolo dell’Associazione Risuona Rimini contro la violenza di genere e la serata si chiuderà con una performance di dj con musica dedicata agli anni ’90 e duemila “Serata Velvet”.

Il clou domenica

Domenica 28 aprile: A ruota libera bike fest organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI), con la collaborazione delle squadre di ciclismo del territorio dedicato alla promozione ed all’inclusione.

L’area sarà allestita con circuiti di mountain bike, salti, giochi ed una Pump Track, una pista in legno omologata con curve paraboliche e dossi, utile ad affinare le tecniche di guida e far divertire ciclisti di qualsiasi fascia d’età. Gli impianti funzioneranno tutta la giornata e i frequentatori saranno seguiti da istruttori qualificati che metteranno a disposizione biciclette per chi vorrà cimentarsi.

Oltre alle attività di durata quotidiana, al mattino sono previste escursioni accompagnate in mtb e in bici da strada organizzate dalle associazioni sportive ciclistiche promotrici dell’evento; percorsi allestiti nel parco per i più giovani. Al pomeriggi, oltre alle predette attività, ci saranno tre tavole rotonde. Alle 14.00 “Ciclismo: in equilibrio sulla sicurezza”, intervengono Roberta Frisoni (assessora alla mobilità del comune di Rimini) ed il dott. Giordano Biserni (ASAPS). Alle 15.30 “Aspettando il Tour..” interviene l’assessore allo sport del comune di Rimini. Alle 16 “A Ruota libera dal passeggio alla gara, l’allenamento e l’alimentazione”, intervengono Giacomo Fattori (nutrizionista) ed Ercole Della Torre (tecnico FCI). Alle 17 “La voce del territorio”, presentazione delle attività sportive del CSI.

Chiuderà la manifestazione la musica dal vivo e divertimento per tutti.