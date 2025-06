Rimini: a Rivazzurra servizio navetta gratis durante i lavori per il Psbo

Per garantire un facile accesso alle spiagge in prossimità del cantiere del Psbo (Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzata) in corso a Rivazzurra, al confine con Miramare, parte da domani, martedì 1° luglio, un servizio navetta gratuito promosso dalle categorie economiche della zona, albergatori e operatori balneari, in stretta collaborazione con il Comune di Rimini e il Gruppo Hera. Il servizio è dedicato ai turisti.

L’ampio cantiere, situato in viale Regina Margherita e in corrispondenza della fossa Rodella, è un punto cruciale per la realizzazione di uno dei due nuovi presidi idraulici previsti dal PSBO. Questi consistono in vasche interrate e belvedere, pensati per integrarsi con il progetto del Parco del Mare nei tratti 6 e 7. Come già avvenuto per la vasca di piazzale Kennedy, anche questi nuovi impianti di accumulo rappresenteranno un’opportunità per la riqualificazione urbana, offrendo nuovi e suggestivi affacci sul mare grazie ai belvedere, le cui forme sinuose richiamano il design di piazzale Kennedy e le geometrie del Parco del Mare.