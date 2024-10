Rimini, a Natale si accendono 90 chilometri di luci: un albero sintetico alto 18 metri in piazza Tre Martiri

In Piazza tre Martiri trionfa il grande albero di Natale sintetico alto 18 metri carico di stelle, lune e pianeti coronato da una stella cometa sommitale e contornato da un basamento argentato e da un cielo di luci aeree da cui pendono astri bianchi luminosi ravvivati da scintillii rossi. Torna la cascata luminosa del grande Platano accanto al teatro Galli e di quello di Via d’Azeglio mentre tronchi luminosi accendono gli alberi in Piazza Malatesta illuminata anche la scalinata di accesso all’arena Francesca da Rimini. Composizioni natalizie luminose e bellissimi alberi di Natale declinati in forme architettoniche diverse caratterizzeranno le principali piazze come il piazzale della Stazione, Piazza Ferrari, Piazzale Vannoni, Piazza Mazzini, mentre i Borghi accoglieranno i visitatori con scritte luminose. Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (led) saranno accesi nell’intera città, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò, riconfermando le vie e piazze introdotte l’anno scorso quali Piazzale Gondar e via Rimembranze. Nella zona del porto la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio fra piazzale Boscovich e la spiaggia saranno vestite a festa in attesa del via ufficiale dell’attività del villaggio natalizio. Qui si riconferma anche il monumentale Presepe di sabbia realizzato da maestri scultori di fama internazionale. Tornerà come ogni anno il Mercatino dei Sogni di Natale a cura di Cna Rimini per ospitare le migliori aziende del settore artistico e tradizionale e food specializzato con le casette di legno decorate in stile natalizio fra piazza Cavour e via Poletti mentre la Giostra francese con i cavalli verrà installata in piazza Malatesta lato Palazzo dell’arengo. Anche quest’anno il Comune di Rimini si fa carico dell’investimento delle illuminazioni natalizie, un’azione concreta per sostenere il tessuto economico.