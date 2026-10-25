Rimini, a Miramare sorge il nuovo campo da basket: al taglio del nastro c’è Carlton Myers

Miramare accoglie un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità. È stato inaugurato questa mattina al Parco Spina Verde di via Mosca il nuovo campo da basket regolamentare, pronto a diventare un punto di riferimento per il quartiere. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli, affiancati da un ospite d’eccezione: la leggenda della pallacanestro italiana Carlton Myers, che ha subito battezzato il playground con una sessione di tiri a canestro organizzata insieme al Miramare Basket.

L’intervento nasce con l’obiettivo di valorizzare l’area verde e promuovere la sicurezza urbana eliminando i punti bui del parco. Realizzata da Anthea e finanziata con 125mila euro dal Ministero dell’Interno, la struttura prende il posto del vecchio campo da calcetto e offre una superficie in resina antiscivolo di 28 per 15 metri, accessibile tramite un nuovo vialetto drenante e dotata di un potente impianto di illuminazione a LED per il gioco serale. Parallelamente, le porte da calcio sono state spostate sul prato adiacente, creando una doppia area sportiva immersa nella natura. Il cantiere ha preservato le alberature esistenti, garantendo ombra naturale nei mesi estivi, e nei prossimi giorni il verde si arricchirà con la messa a dimora di due nuovi tigli.