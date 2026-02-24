Rimini, a Key l’impegno di City green light per la transizione

RIMINI. Dalla transizione urbana all’energia in un ecosistema integrato di produzione, consumo e condivisione. Sono i temi al centro del calendario di eventi che City green light porta a Key- The energy transition expo di Italian exhibition group, in programma a Rimini dal 4 al 6 marzo prossimo. City green light, primo operatore privato di illuminazione pubblica in Italia, sviluppa servizi per smart city e soluzioni per promuovere l’efficienza energetica. Ed è partner di oltre 300 Comuni e grandi realtà private. Nel suo stand presenterà il proprio ecosistema di soluzioni integrate, e un calendario di eventi per approfondire l’importanza della tecnologia e della progettazione sistemica nei percorsi di sviluppo sostenibile e digitale.

Open data e città sostenibili sarà il tema centrale dell’incontro organizzato per il 4 marzo in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. Per offrire una riflessione sul passaggio “dal dato alla visione”, evidenziando come un approccio fondato sull’analisi delle informazioni possa facilitare il dialogo tra imprese, istituzioni e nuove generazioni di professionisti. Il 5 marzo si discuterà invece degli effetti della transizione energetica su territori, industrie e Pubbliche amministrazioni, in un workshop dedicato all’analisi dei diversi strumenti di gestione energetica oggi disponibili. La partecipazione a Key 2026 si inserisce in una traiettoria di consolidamento che vede City green light operare come Esco e come General contractor, con un modello integrato capace di coniugare efficienza energetica, digitalizzazione e infrastrutture smart. In fiera, l’azienda si presenta non solo come operatore tecnologico, ma come abilitatore di ecosistemi urbani evoluti, nei quali la collaborazione tra pubblico e privato diventa leva concreta per accelerare la trasformazione energetica e digitale dei territori, traducendo l’efficienza in valore ambientale e sociale.