Rimini, a Ecomondo suona il metal detector e dallo zaino di un visitatore spunta una pistola: “Me l’ero dimenticata”

Metal detector in azione con allarme a risuonare questa mattina alla Fiera di Rimini. Il motivo? Un visitatore si è presentato all’ingresso di Ecomondo con una pistola all’interno di uno zaino. Una volta scoperto, l’uomo, un 50enne incensurato, ha cercato di guadagnare l’uscita, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della Polizia. Una volta condotto in Questura, il 50enne ha spiegato di essersi dimenticato la pistola all’interno della borsa e di essersi recato alla fiera. Ora rischia una denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.