Rimini, a Casteldelci messo in sicurezza il torrente Senatello

Un intervento di recupero delle briglie sul torrente Senatello, fondamentali per stabilizzare il corso d’acqua e ridurre il rischio idraulico, con l’introduzione di nuove “scale di rimonta” per permettere ai pesci di superare gli ostacoli artificiali, favorire la risalita lungo l’alveo e migliorare la qualità complessiva delle acque. Un’opera che unisce sicurezza del territorio e tutela della biodiversità, contribuendo a ripristinare la continuità dell’ecosistema fluviale e a riqualificare in modo innovativo l’habitat naturale.
L’intervento riguarda il comune di Casteldelci, sull’Appennino riminese, dove – con un finanziamento complessivo di 800mila euro di risorse regionali e Fondi europei di sviluppo e coesione – l’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha concluso i lavori di sistemazione di 8 delle 32 briglie presenti nel torrente. È in corso di progettazione, inoltre, la sistemazione di una nona briglia, mentre altre, in parte già demolite, non verranno ricostruite per lasciare una maggiore naturalezza al corso d’acqua.