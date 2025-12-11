Rimini, a Capodanno debutta la versione invernale della “Liscio Street Parade”

Dopo il grande sold out di questa estate, Rimini si prepara al debutto della Liscio Street Parade in versione San Silvestro, l’evento dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola che traghetterà il pubblico verso il nuovo anno. Il 31 dicembre Rimini si accende di musica e tradizione con la Liscio Street Parade – New Year Edition, Speciale Capodanno, un evento che porterà in Piazzale Kennedy, affacciato sul nuovo Parco del mare, la gioia contagiosa del ballo romagnolo. Una pista da ballo sul mare d’inverno che completa il vasto programma del cartellone ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ con un grande evento che avrà come protagonista assoluto il liscio e tutte le sue evoluzioni contemporanee, capace di coinvolgere un pubblico trasversale tra generazioni e culture. Un format originale e festoso che unisce per San Silvestro la potenza della musica delle orchestre dal vivo, le coreografie delle scuole di ballo, i dj di disco liscio e il ritmo della Gen Z del liscio, restituendo allegria e sempre nuovi stimoli alla tradizione.

Protagonisti della serata saranno Roberta Cappelletti, la Regina del Liscio, con la sua orchestra e per la prima volta insieme ai Santa Balera, l’Orchestra della Gen Z del Liscio e gli Alluvionati del Liscio, nati dopo le alluvioni che hanno colpito la Romagna, per un grande brindisi collettivo a ritmo di valzer, mazurche e polke, ma anche con la migliore tradizione della musica italiana da orchestra, accompagnati dai ballerini delle Sirene Danzanti.

Durante la serata sarà omaggiato Renzo Arbore con i 40 anni di Quelli della Notte e la sua Orchestra Italiana, con i suoi migliori brani da ballo. Un omaggio alla canzone popolare e a Renzo Arbore che è stato il primo firmatario dell’appello per il Liscio Patrimonio immateriale Unesco. Durante la serata Roberta Cappelletti e Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, presenteranno anche il brano Terra Amata Terra Mia, appena uscito sul digitale e apprezzato da Papa Leone XIV.

Una notte di festa nel segno dell’identità romagnola e della musica popolare, per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno con i ballerini delle scuole di ballo e i dj di disco liscio che si aprirà con Le Sirene Danzanti e il dj Mirco Ermeti in coppia con Sandra che premieranno, insieme a Giordano Sangiorgi, i fratelli Matteo e Yuri Mengoni, fruste di Santarcangelo di Romagna delle Sirene Danzanti, recenti vincitori di una serata in tv della storica Corrida, il programma sul Nove condotto da Amadeus, mentre un premio speciale andrà a Davide Magnani uno dei migliori giovani sax di Romagna nato coi Santa Balera e ora in forze con la grande orchestra di Roberta Cappelletti.

La serata prenderà il via alle ore 21 e arriverà fino a notte: allo scoccare della mezzanotte il brindisi dei festanti sarà illuminato dai fuochi d’artificio.

“Abbiamo pensato – commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - che portare davanti al mare d’inverno l’allegria e la spensieratezza di una musica che ha fatto parte della vita di generazioni di persone, fosse uno dei modi migliori per portare nel 2026 quel sentimento e quella passione che fanno parte della nostra cultura. Il liscio è una musica che unisce le generazioni e che incarna un inno alla gioia e alla vita. Rispecchia in tutto e per tutto la Romagna, con l’aggiunta di quel disincanto e di quell’ironia che è propria del fare festa. Nella grande discoteca dei record diffusa in tutta la città il 31 dicembre, non poteva mancare una pista da ballo dedicata al folklore romagnolo, con tutti i suoi protagonisti”

“La Liscio Street Parade nello straordinario Capodanno di Rimini, capitale della Riviera Adriatica – dichiara Giordano Sangiorgi, promoter dei principali eventi di liscio - conferma la centralità della Musica e del Ballo Liscio nel percorso musicale, culturale, aggregativo, sociale e turistico del Comune di Rimini insieme a Visit Romagna e alla Regione Emilia-Romagna, per arrivare all’obiettivo del significativo riconoscimento del Liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco che diventerebbe un volano promozionale di livello mondiale per la nostra Romagna”