Rimini, a caccia di auto di lusso sul web con i falsi bonifici: denunciati due truffatori seriali

Sceglievano con cura le loro vittime tra chi metteva in vendita auto di grande valore sui portali online. Poi si presentavano all’appuntamento, visionavano il mezzo e, al momento di saldare il conto, mostravano la ricevuta di un fantomatico “bonifico urgente e non revocabile”. Una messinscena architettata nei minimi dettagli che convinceva i proprietari a cedere le chiavi e a firmare i documenti di passaggio, prima di scoprire l’amara realtà: sul conto corrente non arrivava un solo euro.
Il meccanismo, collaudato e sistematico, è stato ricostruito dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. A finire nei guai sono due uomini di origine romena, di 20 e 35 anni, entrambi con alle spalle già diversi precedenti per episodi analoghi. Per arginare la loro condotta ed evitare che continuino a mettere a segno colpi della stessa natura, è stato disposto anche un blocco anagrafico che impedirà loro di intestarsi nuovi veicoli sul territorio italiano.