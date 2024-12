Rimini, a breve la nuova assessora al posto di Frisoni

Sarà annunciato “a brevissimo, al massimo nel giro di 48 ore” il nuovo assessore in giunta nel Comune di Rimini. Che andrà a occupare la poltrona lasciata vuota da Roberta Frisoni, “promossa” in Regione come assessore a Turismo, Commercio e Sport dal neo presidente Michele de Pascale. Il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva annunciato di volerci pensare su qualche giorno, trattandosi di deleghe importanti e delicate, a partire dall’Urbanistica passando per Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto pubblico locale, Demanio, Pnrr. Ma ora “il dado è tratto” e tra domani e dopodomani arriverà l’annuncio ufficiale.

Il pacchetto di deleghe dovrebbe rimanere intatto, salvo che il sindaco decida di avocarne qualcuna a sé come il Pnrr, e sul nome ovviamente Sadegholvaad non si sbottona, “è una donna” per non mutare la quota di genere, l’unico indizio che fornisce questa mattina a margine di una conferenza stampa, senza rivelare nemmeno se abbia optato per una scelta tecnica, e quindi una professionista, o politica. In quest’ultimo caso da valutare tra figure esterne e interne al Consiglio comunale. Diversi i nomi che al riguardo sono circolati in questi giorni, dall’ex consigliera comunale del Partito democratico ed ex presidente dell’assise, Sara Donati, all’ex assessora ed ex consigliera regionale dem Nadia Rossi tra le esterne; e tra le interne le attuali consigliere Pd Barbara Di Natale, Annamaria Barillari e Giulia Corazzi.