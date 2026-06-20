Rimini, a Bangkok un rogo distrugge il “Via Emilia” di Andrea Bernardi: “Per me era casa, non solo un ristorante”

«Un cortocircuito ha cancellato i sogni di una vita ed ora non rimane che ricominciare da capo». Si abbandona a un accorato sfogo il 56enne Andrea Bernardi, originario di Viserba, dopo il grave incendio che, all’alba di martedì scorso, a causa di un guasto elettrico, ha distrutto il ristorante “Via Emilia” a Bangkok, di sua proprietà.

Trasferitosi a Bangkok nel 2007, l’imprenditore aveva gestito diversi locali per poi aprire nel 2020 “Via Emilia”, nel quartiere centrale di Sathon. Numerosi i riconoscimenti conquistati negli anni: dalla vittoria nel 2023 di una puntata del programma “Little Big Italy”, trasmesso sul canale Nove, all’inserimento nella Guida Michelin del suo locale, oltre che nei “Top Italian Restaurants 2026” di Gambero Rosso.

«Per molte persone questo era “solo” un ristorante - spiega il riminese - ma per me era “casa”. Un sogno nato dal cuore che è diventato realtà, finché un devastante incendio ha travolto tutto, portando via il luogo che avevamo costruito dal nulla, con tanto amore e dedizione, divenendo comunità e famiglia». Ora la sua preoccupazione è quella di sostenere i cinquanta dipendenti e i loro figli nell’ora più buia.

«La parte più difficile di tutto questo non sono i muri, i mobili, o ciò che è andato perduto ma le persone - conferma - quelle stesse persone che hanno trovato stabilità e sicurezza contribuendo a rendere il locale quello che è stato ogni singolo giorno».

La memoria torna poi ai sacrifici affrontati a fronte di danni ancora tutti da quantificare. «Per molto tempo - prosegue ancora il 56enne - abbiamo costruito qualcosa di speciale insieme, e ora sento la profonda responsabilità di fare tutto ciò che è in mio potere per sostenerli e contribuire a garantire stabilità in questa situazione incredibilmente difficile». A dare conforto a lui è invece la solidarietà dimostrata nei suoi confronti da amici, familiari e conoscenti.

«In un momento come questo - chiude ringraziando i tanti che lo hanno contattato con ogni mezzo, nonostante la distanza geografica - sapere di non essere soli significa tutto».