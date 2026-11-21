Tre giorni di ricovero in ospedale, una ferita al volto che ha richiesto punti di sutura e lesioni ai denti. Ma per il Comune di Rimini non ci sarebbero responsabilità per quanto accaduto a un bambino di appena nove anni, caduto con la bicicletta lungo una scarpata al Parco La Cava. La richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia è stata infatti respinta dall’assicurazione dell’ente, che attribuisce l’incidente alla condotta dello stesso minore. Una decisione che i familiari non intendono accettare e contro la quale sono pronti a proseguire la battaglia legale, assistiti dall’avvocato Paolo Ghiselli e dalla dottoressa Luisa Liguori.