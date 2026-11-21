Tre giorni di ricovero in ospedale, una ferita al volto che ha richiesto punti di sutura e lesioni ai denti. Ma per il Comune di Rimini non ci sarebbero responsabilità per quanto accaduto a un bambino di appena nove anni, caduto con la bicicletta lungo una scarpata al Parco La Cava. La richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia è stata infatti respinta dall’assicurazione dell’ente, che attribuisce l’incidente alla condotta dello stesso minore. Una decisione che i familiari non intendono accettare e contro la quale sono pronti a proseguire la battaglia legale, assistiti dall’avvocato Paolo Ghiselli e dalla dottoressa Luisa Liguori.

L’incidente risale al 20 giugno scorso. Il piccolo stava percorrendo in bicicletta la pista asfaltata nell’area verde quando, secondo la ricostruzione dei familiari, una ruota avrebbe oltrepassato il margine della pavimentazione, caratterizzato da un significativo dislivello rispetto al terreno circostante. Perso l’equilibrio, il bambino è precipitato per diversi metri lungo la scarpata, finendo contro un albero. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Infermi, dove è rimasto ricoverato tre giorni a causa di un trauma cranio-facciale commotivo, una ferita al labbro inferiore che ha richiesto una sutura chirurgica e lesioni dentali. Secondo la famiglia, il tratto non era adeguatamente protetto: il bordo della pista presentava un salto di quota seguito da una scarpata in forte pendenza, senza parapetti, barriere o segnalazioni di pericolo. «In un parco pubblico frequentato quotidianamente anche da bambini e famiglie dovrebbero esserci adeguate misure di protezione» sottolinea il padre. La richiesta di risarcimento, presentata contestando la responsabilità del Comune quale custode dell’area, come detto è stata respinta. Dopo l’istruttoria e il passaggio in commissione sinistri, l’assicurazione ha escluso responsabilità sia del Comune sia di Anthea Srl, attribuendo l’accaduto alla condotta del danneggiato. Una valutazione contestata dai familiari anche in considerazione dell’età del bambino, che aveva soltanto nove anni. Oltre al risarcimento, chiedono l’installazione di una staccionata lungo il tratto pericoloso, per evitare altri incidenti. In assenza di un riesame della vicenda, si riservano di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie.