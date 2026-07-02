Rimini. A 9 anni cade in bici al Parco della Cava e sbatte la testa, i genitori: “Chiederemo i danni al Comune”

Un bambino di appena 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta il 20 giugno scorso all’interno del parco comunale di Rimini, Giovanni Paolo II (già Parco della Cava). Secondo la ricostruzione, il minore stava percorrendo la pista del parco quando, dopo essersi fermato, la ruota della bicicletta avrebbe superato il bordo della pavimentazione asfaltata. Il bambino avrebbe così perso l’equilibrio, finendo lungo la ripida scarpata che costeggia il percorso.

Sul posto è stato necessario l’intervento del personale del 118, che, dopo le prime cure, ha trasportato il ferito in ospedale. Dagli accertamenti dei medici è emerso un trauma cranico con amnesia post-traumatica e una profonda ferita al labbro, successivamente suturata, che gli sono costati tre giorni di ricovero.

«Evitare che possa ripetersi»

La famiglia, assistita dal proprio legale, l’avvocato Paolo Ghiselli, ha annunciato che presenterà formale richiesta di risarcimento danni al Comune e, soprattutto, chiederà di verificare con urgenza le condizioni di sicurezza dell’area.