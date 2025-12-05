Rimini, a 67 anni spaccia eroina e viene arrestata

È stata tratta in arresto nel pomeriggio di ieri una donna italiana, di 67 anni, fermata dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Il fermo è avvenuto al termine di un’attività di indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale a seguito di alcune segnalazioni: gli agenti per diversi giorni si sono posizionati nei pressi dell’abitazione della donna, un residence della zona mare, notando un anomalo via-vai di persone, tra cui alcune già note alle autorità per precedenti legati alla droga. In alcune occasioni la signora è stata vista scendere in strada per incontrare i presunti clienti, da cui riceveva del denaro.

A questo punto la Polizia Locale ha proceduto alla perquisizione domiciliare: una volta entrati, gli agenti hanno trovato nell’appartamento 11 grammi di eroina, tutto il materiale necessario al confezionamento, un bilancino di precisione e 1.200 euro ritenuti derivanti ​dall’attività di spaccio. Oltre alla donna, al momento della perquisizione era presente in casa anche una ragazza, sorpresa a consumare eroina. La signora è stata quindi tratta in arresto e a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.