Rimini. A 19 anni sposa un uomo mai conosciuto prima: la compagna l’avrebbe costretta a dire sì, ora rischia il processo

Avrebbe detto sì a un uomo che non conosceva, senza averlo scelto consapevolmente. Un matrimonio civile celebrato a Rimini nel maggio 2025 che, secondo la Procura, sarebbe stato il risultato di pressioni e minacce da parte della compagna convivente della giovane, una 31enne riminese. Una cerimonia organizzata per fare ottenere i documenti di soggiorno in Italia al marito straniero.

Per lei, accusata di costrizione o induzione al matrimonio, circonvenzione di persone incapaci e maltrattamenti in famiglia, il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio al termine delle indagini. L’imputata, difesa dall’avvocata Chiara Ciliberti del foro di Bologna, comparirà davanti al gup Alessandro Capodimonte nel marzo prossimo per l’udienza preliminare.

La vittima, originaria del Modenese ma residente a Rimini, aveva 19 anni all’epoca dei fatti. Secondo la ricostruzione dell’accusa, le condotte sarebbero iniziate nell’agosto 2024 e sarebbero proseguite fino al settembre 2025. La 31enne avrebbe agito insieme a un’altra persona non identificata, esercitando pressioni psicologiche, minacce e violenze e approfittando della fragilità emotiva della giovane, descritta negli atti come affetta da disturbi depressivi e d’ansia, oltre che caratterizzata da una condizione di isolamento affettivo.

Secondo la Procura, la giovane sarebbe stata progressivamente allontanata dal contesto familiare e sociale e resa dipendente sul piano materiale e affettivo. La 31enne avrebbe inoltre accompagnato e vigilato sulla compagna durante la celebrazione del matrimonio civile, partecipando alla cerimonia in qualità di testimone. Un episodio che, secondo l’ipotesi accusatoria, rappresenterebbe il culmine delle pressioni esercitate sulla giovane per indurla a sposare un uomo che non aveva mai conosciuto né frequentato prima di quel giorno.

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