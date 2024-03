Rimini. A 100 giorni dal Tour de France: sindaco, giunta e vescovo in bici per il conto alla rovescia

Rimini, si sa, fa le cose in grande. E allora anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, buona parte della giunta e il vescovo Nicolò Anselmi oggi sono saliti in sella alle loro bici per ricordare che a cento giorni da oggi, il 29 giugno, in città arriverà il tour de France per la tappa di 205 chilometri da Firenze. Per celebrare il countdown, infatti, è stata organizzata una breve biciclettata alla quale hanno partecipato anche gli assessori allo Sport (Moreno Maresi), alla Mobilità (Roberta Frisoni), ai Lavori pubblici (Mattia Mario Morolli) e alle Politiche giovanili (Francesca Mattei) e a tanti appassionati di bicicletta con indosso una t-shirt gialla in omaggio al Tour de France. Giunto in piazzale Lagomaggio, davanti a un grande striscione giallo in corrispondenza della linea di arrivo, hanno fatto una mega foto di gruppo.

Intanto la città ha iniziato vestirsi di giallo: nella zona del porto è apparsa la grande (36 metri per otto) scritta ‘Rimini’ in vernice lavabile antisdrucciolo e nella rotonda Lucio Battisti, in piazzale Fellini, è stata installata la grande struttura tridimensionale con il logo della bicicletta e la grande scritta Rimini, sfondo per i selfie ‘vista mare’. In Piazza Cavour, invece, è partito il grande totem con il cronometro che segnerà il countdown giornaliero fino al 29 giugno, e dalle 18.30 tanti luoghi della città saranno illuminati, ovviamente in giallo. Da Castel Sismondo alla Fontana dei Quattro Cavalli, dall’Arco d’Augusto al ponte di Tiberio, fino al ledwall del Palazzo del Fulgor.

Nella passeggiata sulle dune in spiaggia dal porto di Rimini fino al bagno 63, c’è poi la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione dell’evento e del tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere. Tra le iniziative, da qui a fine giugno, la consegna del Trofeo del Tour all’Emilia-Romagna da parte della Città Metropolitana di Firenze, che a sua volta lo aveva ricevuto sul palco degli Champs Elysees lo scorso luglio.

In accordo con la Regione, Rimini custodirà il Trofeo dal 9 al 16 aprile prossimi, periodo in cui rimarrà esposto al pubblico al Teatro Galli. Domani invece, il Dictée du Tour rivolto alle scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour de France, in programma alle 10.30 quando otto classi, per 200 alunni delle scuole Bertola, dell’IC Miramare e XX Settembre, parteciperanno al dettato scolastico dedicato al Tour de France.