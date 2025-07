RIMINI - Dramma della solitudine nel Riminese. Questa mattina, forzando l’ingresso in un’abitazione a Cerasolo Ausa, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un anziano. A dare l’allarme il nipote dell’uomo, un 88enne del posto, di cui non si erano più avute notizie dallo scorso lunedì. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte, ma all’apparenza l’anziano sarebbe morto a seguito di un malore