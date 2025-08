Rimini, 80 finanzieri di rinforzo

RIMINI. Per quel che resta dell’estate a Rimini arrivano 80 finanzieri in più per rafforzare la vigilanza e rispondere all’aumento della domanda di sicurezza legata all’elevato afflusso turistico. Gli obiettivi principali sono il contrasto all’abusivismo commerciale, alla vendita di prodotti contraffatti e a ogni forma di traffico illecito, oltre al rafforzamento delle attività per la sicurezza pubblica. Lo annuncia la stessa Guardia di finanza, spiegando che l’iniziativa rientra nel piano nazionale di potenziamento dei servizi deciso dal ministero dell’Interno, in collaborazione con il Comando generale delle Fiamme gialle, per garantire appunto un controllo più capillare del territorio e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti. Il Comando Provinciale di Rimini, guidato dal colonnello Alessandro Coscarelli, ha redatto un piano di intervento che prevede un’intensificazione dei controlli su tutta l’area provinciale, con particolare attenzione alle fasce serali, notturne e ai fine settimana. Le nuove unità, allievi marescialli formati alla Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila, affiancheranno le pattuglie già operative sul territorio, presidiando le località costiere e dei centri urbani. L’intervento, conclude la Finanza, «si inserisce in una strategia più ampia di tutela dell’economia legale e di difesa degli operatori che agiscono nel rispetto delle regole».