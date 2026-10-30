Rimini, 8 furti e una rapina a mano armata nelle ultime settimane: i Carabinieri arrestano il ladro seriale col coltello

I Carabinieri di Rimini Porto, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile delle ipotesi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, dopo aver rubato della merce da un negozio di viale Vespucci, si era dato a una repentina fuga per le vie limitrofe. I militari lo hanno tempestivamente intercettato: nonostante il 30enne abbia opposto resistenza al controllo, è stato bloccato in totale sicurezza. Dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri, posto sotto sequestro, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’indagato per ulteriori episodi avvenuti in città nelle ultime settimane, per i quali è stato denunciato a piede libero. Il 30enne è ritenuto il presunto autore di una rapina a mano armata consumata il 21 ottobre, quando avrebbe costretto un passante a consegnargli il proprio smartphone sotto la minaccia di un coltello. Inoltre, le verifiche hanno ricondotto all’uomo otto furti di merce ai danni di due note attività commerciali tra viale Vespucci e via Tripoli, commessi tra la fine di settembre e la metà di ottobre. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini.