Rimini, 77enne alla guida con un tasso 4 volte oltre i limiti rischia la revoca della patente

RIMINI. Anche nel primo weekend di esodo estivo contrassegnato dal bollino nero per gli elevati volumi di traffico, gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Rimini sono stati impegnati lungo la viabilità della provincia per monitorare la circolazione e sanzionare i comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale. Lo riferisce una nota della Polizia.

«23 pattuglie della Polizia Stradale», si legge nella nota della sezione Poliza stradale, «, oltre a soccorrere 14 conducenti in difficoltà a causa di avarie del loro veicolo, hanno controllato 104 mezzi e oltre 190 persone, di cui 125 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non avessero bevuto prima di mettersi alla guida. Complessivamente, nel fine settimana appena trascorso le pattuglie della Polizia Stradale di Rimini hanno contestato 108 infrazioni e decurtato 271 punti dalle patenti, 16 delle quali sono state ritirare. 13 di queste sono state sottratte a conducenti che, al momento del controllo, si sono rifiutati di sottoporsi ad accertamenti sull’assunzione di stupefacenti, ovvero perché sono stati sorpresi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche».

Un 77enne riminese, in particolare, lungo la SS 16 all’altezza di Rimini sabato sera è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,06 g/l, più di quattro volte il limite consentito. Per l’uomo sono scattati ritiro della patente (che rischia anche di essere revocata, in quanto lui era già noto alle Forze di Polizia per analoghe condotte) e denuncia per guida in stato di ebbrezza.