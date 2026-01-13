Rimini, 72mila scaricano la app delle Poste che permette di evitare le code

RIMINI. Sono già oltre 72 mila i cittadini della provincia romagnola che usano la app “P”, l’applicazione che da luglio 2025 ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del gruppo. «La Super App», scrive in una nota Poste Italiuane, «è divenuta in pochi mesi leader tra le app gratuite in Italia disponibili su Apple store e Google play, rendendo estremamente agevole la migrazione dalle vecchie app di Poste Italiane alla nuova perché ha garantito continuità operativa agli utenti che hanno potuto continuare ad usare le precedenti credenziali di accesso già in uso. Il riminese supera il 21% di utilizzatori tra i residenti del territorio, attestandosi sul podio a livello regionale, preceduta solo dalla provincia di Ferrara e seguita dal capoluogo di regione. La diffusione del suo uso è abbastanza variegata come territorio in quanto tocca sia i comuni più vicini alla costa che quelli delle aree più interne e collinari. Tra i Comuni più smart a livello provinciale detiene il primato Morciano di Romagna dove oltre il 42% dei suoi abitanti utilizza la nuova App di Poste Italiane per accedere ai diversi servizi. A seguire troviamo il Comune di Montecopiolo e Coriano, rispettivamente con oltre il 28 e il 26% e solo dopo arrivano Comuni più grandi come Misano Adriatico e Novafeltria dove l’utilizzo supera il 25%. La città capoluogo si trova leggermente più indietro con il 20%. Nella Regione Emilia-Romagna sono oltre 870 mila gli utilizzatori su oltre 4 milioni di residenti».

«Con l’App “P”», aggiunge la nota, «è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello. Permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, svolgere tutte le operazioni per sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, tenendo d’occhio le forniture. Naturalmente dalla super App si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto. Con la funzione “Mappe” è possibile cercare l’ufficio postale più vicino o più comodo, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o fare il reso di un pacco, trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane. Altra importante novità è il wallet digitale, spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Il vero punto di forza della Super App è, quindi, l’integrazione in un’unica piattaforma di un ampio numero di servizi che in passato erano distribuiti su app diverse e la forte semplificazione a vantaggio del cittadino».