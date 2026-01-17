Rimini, 6 miliardi di visitatori nei bar italiani nel 2025 e un valore di mercato di 23,8 miliardi di euro: i dati presentati al Sigep

Il fuori casa che sa di casa: dal primo caffè del mattino al cocktail serale, il bar è uno dei luoghi dove più si radicano le abitudini e i momenti di condivisione degli italiani. A raccontarlo a Rimini è FIPE-Confcommercio a Sigep 2026 con la tavola rotonda “Il futuro del bar italiano (e prospettive per il 2026)”, a cui hanno partecipato Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE, Andrea Illy, Presidente di Illycaffè e Consigliere Fipe per l’Osservatorio sulla filiera del bar, Alessandro Angelon, AD di Sammontana Italia e Paolo Staccoli, titolare dell’omonimo caffè.

L’analisi di FIPE su dati Tradelab fotografa un settore capace di generare quasi 6 miliardi di visite nel 2025 e un valore di mercato di 23,8 miliardi di euro, confermando il suo essere un’importante componente dell’economia dei servizi e una diffusa infrastruttura sociale del Paese. È bene richiamare, al riguardo, la capillarità dei 152 mila bar presenti sul territorio nazionale: tre comuni italiani su quattro hanno almeno un bar, un’attività aperta in media 14 ore al giorno e spesso sette giorni su sette.