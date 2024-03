Rimini. 545 candidati per 20 posti alla polizia locale. Mercoledì prova scritta al palazzetto

RIMINI. I candidati che hanno presentato la domanda sono 545. I posti messi a bando sono 20. Non c’è che dire, il “posto fisso“ continua a essere attrattivo. Mercoledì, a Rimini, al Palasport Flaminio (ore 11) è prevista la prima prova scritta alla quale seguiranno le prove di efficienza fisica e i colloqui orali finalizzati alla copertura di 20 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale. Le assunzioni sono previste per i primi giorni del mese di giugno, in previsione della prossima stagione estiva, per un maggiore e più capillare presidio del territorio comunale. Come prevede il bando, i nuovi agenti saranno assunti con un contratto “part-time ciclico verticale” a tempo indeterminato della durata di 6 mesi, che li vedrà impegnati nei mesi estivi sul territorio riminese. Oltre all’assunzione di 20 agenti è in corso un altro bando per il quale è stata fatta una prima prova scritta lo scorso 14 marzo, per selezionare 7 ispettori (erano 199 le domande).