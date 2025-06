Rimini, 50 anni di fedeltà per gli anziani di Nichelino

Cinquant’anni di fedeltà a Rimini, un legame che si rinnova raggiungendo un traguardo significativo: il 50° anniversario dell’organizzazione dei soggiorni marini a Rimini da parte del comune di Nichelino (TO).

Era il lontano 1973 quando il sindaco di Nichelino, Elio Marchiaro, e l’assessore riminese Francesco Alici ebbero l’idea di offrire un soggiorno balneare gratuito a 150 anziani, destagionalizzando così il flusso turistico e creando un precedente per il turismo sociale e balneare in Italia, che negli anni si è profondamente rinnovato. Da quell’iniziativa, inizialmente denominata “ferie per lavoratori anziani”, è nato un sodalizio che ha dato vita non solo a vacanze al mare per gruppi della terza età, ma anche a nuove iniziative sociali a Nichelino.

In questi 50 anni, un filo invisibile, ma forte, ha unito la cittadina piemontese alla Riviera Romagnola. Infatti, il Comune di Nichelino ha continuato a scegliere Rimini come meta di vacanza per i propri viaggi di gruppo senior. Per celebrare questo storico legame, giovedì 5 giugno le due amministrazioni si sono nuovamente incontrate sulla spiaggia di Rimini Terme. Presenti all’incontro l’assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini, insieme al sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, e all’assessora ai Servizi Sociali, Giorgia Ruggiero del Comune di Nichelino. L’evento, che ha festeggiato questo importante traguardo, è stato organizzato da “Italcamel - La Bella Età”.

Un’opportunità per rinsaldare un legame che, oltre a rappresentare un esempio eccellente di collaborazione intercomunale, testimonia il valore e l’importanza del turismo sociale sia per il suo impatto economico che per il benessere e la qualità della vita degli anziani.