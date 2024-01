Rimini, 45mila turisti agli Uffici Iat nel 2023 e le visite guidate crescono del 200%

Sono 45.000 i visitatori che si sono rivolti agli uffici di informazione e accoglienza turistica della città di Rimini nel 2023 per chiedere informazioni su cosa fare a Rimini, per prenotare hotel, esperienze, ingressi ai musei e ai parchi tematici, suggerimenti per luoghi da visitare e itinerari da percorrere nell’entroterra, chiedere materiale informativo e tanto altro ancora. Ma anche per partecipare alle varie proposte di ‘experience’ che sempre più hanno catturato l’interesse dei visitatori, con record di presenze e un +200% di partecipanti alle visite guidate rispetto al 2022. Lo annuncia VisitRimini in una nota.

Gli ultimi anni si caratterizzano per un mercato dinamico e in rapida evoluzione, bisogni nuovi e mutati del turista derivanti dall’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti digitali per trovare ispirazione, prenotare, informarsi e pianificare la propria vacanza nei minimi dettagli. In questo scenario in costante evoluzione, gli uffici IAT di Rimini hanno registrato nel 2023 un dato stabile rispetto all’anno scorso, con un numero significativo di viaggiatori che si sono recati nei punti fisici di accoglienza turistica. Il 35% dei visitatori che hanno varcato l’ingresso degli uffici sono stranieri provenienti soprattutto da paesi limitrofi e collegati con voli diretti per Rimini (in particolare lingua tedesca, polacca, francese e inglese). Nel 2023 si evidenzia l’aumento di richieste per soggiorni brevi (3/4 giorni) durante tutto l’anno oltre alla maggior concentrazione di richieste durante il periodo estivo.

I tre punti di riferimento aperti tutto l’anno sono collocati in posizioni strategiche della città: la stazione, che rimane l’ufficio più frequentato, il Visitor Center nel Corso d’Augusto in centro storico, dove partono anche i city tour e l’ufficio in piazzale Fellini a Marina Centro, sede delle attività operative e di back office. A richiesta è stato attivato l’info point in fiera e al Palacongressi in occasione di grandi eventi e durante l’estate anche l’ufficio stagionale di Viserba.

L’app Rimini Xperience, disponibile sugli store IOS e Android, è l’app turistica ufficiale della città di Rimini e rappresenta uno strumento gratuito per i visitatori della città per avere informazioni su cosa fare e cosa vedere a Rimini. Sono stati oltre 4.000 i download nel 2023 (+40% rispetto al 2022).

Grande successo per i City Tour e Experience sul territorio: le esperienze autentiche tutto l’anno aumentate del 200%

Nel 2023, VisitRimini ha strutturato oltre 100 tipologie di esperienze rivolte a target e pubblico diverso, disponibili in lingua italiana e inglese e confermate anche con solo 2 partecipanti. I viaggiatori hanno abbracciato l’autenticità delle attività proposte, dalla gastronomia alle attività culturali, contribuendo alla crescita sostenibile delle nostre partnership con le imprese locali. Oltre 2.000 le experience vendute con un aumento del 200% rispetto all’anno scorso.