Rimini. 40 nuovi orti urbani per gli over 65 e ci sarà anche una piazza per socializzare

RIMINI. Saranno pronti in tre mesi 40 nuovi orti urbani a Rimini per gli over 65. Ma al “Parco orticolo della Biodiversità”, per cui sono iniziati i lavori nel terreno compreso tra via Cuneo, via Aldo Moro e via Lidice, non ci saranno solo spazi da coltivare: al centro di ogni blocco di orti è infatti prevista una piccola ‘piazzetta, con tanto di pergolato per fare ombra, pensata come luogo di aggregazione e socializzazione. Il Comune di Rimini ha affidato ad Anthea la realizzazione dell’intervento, per un investimento complessivo di 200.000 euro, che mira «ad aumentare i lotti a disposizione delle persone over 65- spiega l’amministrazione- così da offrire loro dei luoghi dove dedicarsi all’agricoltura a chilometro zero, alla vita all’aria aperta, e, allo stesso tempo, dove stare in compagnia». Sono quindi partite in questi giorni le operazioni preliminari di delimitazione dell’area e di scavo, pulizia e livellamento nell’appezzamento di terreno dove sorgeranno 40 ‘spazi green’, ciascuno con una superficie di 35 metri quadrati, collegati tra loro mediante un percorso ciclopedonale centrale. Al centro di ogni blocco di orti sono poi previste piccole ‘piazzette’, con appunto la pergola, armadietti per riporre gli oggetti degli orticoltori e di un punto di presa per l’acqua . «La piazza centrale rappresenta il fulcro dell’intero progetto di riqualificazione del parco- sottolinea l’amministrazione- in quanto costituisce un luogo di aggregazione e di socializzazione sia per gli utenti degli orti che per i visitatori del parco». Infine, i tempi di realizzazione del Parco Orticolo della Biodiversità di Rimini sono stimati in circa 90 giorni di lavoro.