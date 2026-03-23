Rimini, 40 anni fa la tragedia di Misano, il boato dell’F-104 che piombò dal cielo

«Si è spento il motore, mi lancio». Furono queste le ultime parole trasmesse alla torre di controllo dal 33enne Maggiore Alberto Biagetti prima che il suo F-104 Starfighter si trasformasse in un proiettile di ferro da dodici tonnellate sopra Misano Adriatico. Era il 18 marzo 1986 e il pilota del 5° Stormo stava completando un volo supersonico di prova “pulito”, senza carichi esterni.
«Ero a circa 1500 piedi, avevo appena estratto il carrello quando calò un silenzio incredibile», racconterà anni dopo Biagetti. Il potente motore J79 aveva subito una piantata improvvisa a causa di un guasto elettrico, rendendo il caccia ingovernabile.
In quegli istanti concitati, con il muso che puntava il suolo, Biagetti ebbe un riflesso eroico. Alla sala operativa che gli urlava di lanciarsi, rispose: «No, ho un paese davanti, cerco di saltarlo». Puntò poi un prato e solo allora tirò la maniglia del seggiolino Martin-Baker. «Ho creduto fosse finita, poi una botta tremenda». Mentre scendeva col paracadute tra i fogli del cosciale che volavano via, il pilota non poteva sapere che il velivolo, nonostante il tentativo di dirigerlo altrove, aveva centrato un edificio al Villaggio Argentina.