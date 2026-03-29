Rimini, 30enne ucraino vince 2 milioni con un gratta e vinci. L’edicolante: «Incredulo, mi ha abbracciato e chiamato la moglie»

Super vincita da 2 milioni di euro a Rimini con un gratta e vinci da 10 euro. La fortuna arriva di prima mattina e cambia tutto nel giro di pochi minuti. È successo ieri intorno alle 7 all’interno dell’edicola di Dario Pascucci (rivendita 122 in via Roma 51/n), dove un giovane ucraino di circa 30 anni si è aggiudicato il premio più alto possibile acquistando un tagliando del “Mega Miliardario”.

Il ragazzo, che lavora in una ditta di Riccione ma vive a Rimini, è un cliente abituale dell’edicola. Come molte altre mattine, si è fermato prima di recarsi al lavoro per tentare la fortuna con un gratta e vinci. Ha acquistato un primo biglietto da 10 euro, senza vincere. Poi ha deciso di riprovarci con un secondo, sempre da 10 euro, pagato in contanti. Un gesto ripetuto tante volte in passato ma che nel giro di pochi istanti si è trasformato in una vincita milionaria.

Il racconto

Il momento decisivo si è consumato tutto all’interno dell’edicola. «Ha controllato la giocata con il telefono e gli dava che aveva vinto. Pensava di aver vinto 10mila euro, ma poi è venuto da me per dirmi che non funzionava l’app» racconta Dario Pascucci, ancora emozionato. A quel punto il controllo è passato dal telefono al terminale della rivendita. Il messaggio comparso sul macchinario ha fatto subito capire che si trattava di una vincita ben più alta, con incorporata la richiesta di rivolgersi all’istituto bancario per la riscossione. «Abbiamo grattato meglio insieme e abbiamo visto che il numero 11 aveva vinto il massimo, cioè 2 milioni di euro», prosegue Pascucci. Qualche secondo di incredulità, poi la gioia: «Il ragazzo era sotto shock, mi ha dato il “cinque” e mi ha abbracciato».

Il giovane vincitore ha immediatamente chiamato la moglie, condividendo con lei una notizia difficile da realizzare. Poi è tornato a casa. «Quando l’ho chiamato qualche ora più tardi era ancora nel letto, sconvolto. Non ci poteva credere» aggiunge il titolare.

Una vincita da record

La vincita è arrivata in una delle mattine più movimentate della settimana per la zona. Il sabato, infatti, via Roma è attraversata da un continuo via vai di persone anche per la presenza del mercato, tra clienti abituali e passanti. Per la rivendita 122 si tratta di un fatto che segna la storia dell’edicola. «È la vincita più alta mai fatta qui. Prima non erano mai stati superati i 10mila euro» sottolinea Pascucci. Un risultato senza precedenti, che porta l’edicola al centro dell’attenzione cittadina e che inevitabilmente attirerà nei prossimi giorni nuovi tentativi di sfidare la sorte.

Resta il massimo riserbo sull’identità del vincitore, che preferisce mantenere la privacy mentre cerca di metabolizzare quanto accaduto. Una scelta comprensibile, di fronte a una cifra capace di cambiare radicalmente la vita. Una storia che ha il sapore delle grandi occasioni, ma anche quello delle piccole abitudini quotidiane: una sosta veloce prima di andare al lavoro, un gesto quasi automatico e poi l’imprevisto che cambia tutto. A Rimini, intanto, c’è già chi sogna di ripetere la stessa fortuna, magari proprio passando da quell’edicola di via Roma dove, in un normale sabato mattina, la routine si è trasformata in una vittoria da 2 milioni di euro.