Rimini, 30enne gelosa investì una 60enne e scappò: ora la dovrà risarcire con 600mila euro

RIMINI. Sarà risarcita di 600mila euro la 60enne che nell’aprile 2019 venne investita all’uscita dal Bingo di via Flaminia da un’auto guidata da una donna di 30 anni, con la quale poco prima aveva avuto un litigio per motivi di gelosia. A stabilirlo la sentenza del tribunale civile. La vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, subì gravi fratture e danni permanenti, rischiando inizialmente anche la vita. La conducente, rintracciata in seguito dai carabinieri, venne accusata di tentato omicidio e lesioni personali gravi, con il procedimento penale che si concluse nel 2021 con un patteggiamento. In sede civile, invece, l’assicurazione dell’investitrice inizialmente rifiutò il risarcimento considerandolo un atto doloso, ma il tribunale accolse le richieste della 60enne, difesa dall’avvocato Fabrizio Pullè. Fino, come detto, alla sentenza di risarcimento danni da 600mila euro.