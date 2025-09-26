Rimini, 29enne muore 4 giorni dopo l’incidente

RIMINI. Dopo quattro giorni di agonia non ce l’ha fatta Federico Morvillo, il 29enne di Trarivi vittima di un grave incidente domenica scorsa in via Montescudo a Ospedaletto. Il giovane era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dove era arrivato in condizioni disperate.Il 29enne domenica si trovava in sella alla sua Honda quando all’altezza dell’incrocio con via del Colle si è scontrato con un suv Toyota. Viste le condizioni critiche i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato in elisoccorso al Bufalini. Purtroppo però ieri pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere.