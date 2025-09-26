Rimini, 29enne muore 4 giorni dopo l’incidente

RIMINI. Dopo quattro giorni di agonia non ce l’ha fatta Federico Morvillo, il 29enne di Trarivi vittima di un grave incidente domenica scorsa in via Montescudo a Ospedaletto. Il giovane era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dove era arrivato in condizioni disperate.

Il 29enne domenica si trovava in sella alla sua Honda quando all’altezza dell’incrocio con via del Colle si è scontrato con un suv Toyota. Viste le condizioni critiche i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato in elisoccorso al Bufalini. Purtroppo però ieri pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere.