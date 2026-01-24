Rimini, 25enne tenta il suicidio, salvata dalla polizia ferroviaria

RIMINI. Un intervento della polizia ferroviaria nella notte tra il 20 e il 21 gennaio ha salvato la vita a una giovane donna che si trovava nei pressi della stazione di Rimini con intenti suicidi. Allertata dalla sala operativa della locale Questura, in contatto telefonico con la donna che manifestava il proprio proposito, la pattuglia della Polfer si è immediatamente attivata nella ricerca, individuando dopo pochi istanti la giovane su una massicciata lungo i binari e ancora in linea col numero di emergenza, mentre in lontananza stava pericolosamente sopraggiungendo un convoglio regionale. Considerata dunque la gravità della situazione e l’impossibilità ad arrestare in tempo il treno in arrivo, gli operatori hanno raggiunto la 25enne, portandola al sicuro nonostante la sua resistenza. Gli agenti, concluso il salvataggio e verificate le condizioni di salute della ragazza, hanno successivamente contattato i sanitari del 118 per le operazioni di soccorso.