Rimini, 25 aprile, il programma delle celebrazioni

Sono diverse le iniziative che anche quest’anno sono state programmate in occasione del 25 aprile, 79° Anniversario della Liberazione. Una data che a Rimini si celebra sempre con un programma di eventi differenti, che hanno vedono come momento centrale la cerimonia prevista il 25 aprile alle 9.45 in piazzale Roma, al Parco Cervi. All’appuntamento per la deposizione della corona al monumento della Resistenza, si ritroveranno le autorità, le delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, degli studenti e i cittadini. Da lì partirà poi il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola (alle ore 11 circa) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Silvia Zoli, Presidente Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa.

Pedalata ecologica

Sempre giovedì 25 aprile - alle ore 9.30 - al Piazzale cinema Settebello, in via Roma, si terrà lo start di “Rimininbici”, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, con arrivo alle ore 11 in piazza Cavour. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà inoltre l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti.

Oggi “Una canzone per la Resitenza”

Sono previsti poi altri due eventi, di cui uno alle ore 17 di oggi pomeriggio, nella Cineteca Comunale, in via Gambalunga 27, dal titolo “Una canzone per la Resistenza” - Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento; Giulia Lazzarini, viola; Elisa Lazzarini, cello. Evento seguito dalla presentazione del volume, “Una storia dei diritti delle donne”, Il Mulino 2023 - di Alessandra Facchi e Orsetta Giolo (Presenta Thomas Casadei).

Mercoledì 24 incontro con Antonella Salomoni

Mercoledì 24 aprile, alle ore 17, sempre in Cineteca Comunale, è previsto l’incontro con Antonella Salomoni, docente di Storia Contemporanea Università di Bologna, dal titolo: “Distruggere e trasformare il passato Riflessione sulla cultura della cancellazione del passato”.