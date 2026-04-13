Rimini, 24 multe nel 2026 e tra un mese scatta l’obbligo di assicurazione e contrassegno

RIMINI. Già 24 multe quest’anno a cui si aggiungono le 126 del 2025. Manca circa un mese all’entrata in vigore delle nuove norme per i monopattini elettrici, che dovranno circolare con un contrassegno identificativo adesivo e una copertura assicurativa. Pena sanzioni amministrative da 100 a 400 euro. E intanto i controlli della Polizia locale a Rimini sui monopattini sono già partiti, andando a colpire in particolare chi guida senza casco o trasportando un passeggero: nel 2025 si contano appunto 126 infrazioni e nei primi tre mesi dell’anno 24. Tra le violazioni anche il transito sul marciapiede, contromano, la guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione psicofisica, il mancato rispetto dello stop e la mancata tenuta del margine destro della carreggiata. La richiesta per il “targhino” va presentata tramite la piattaforma Gestione pratiche online del ministero delle Infrastrutture, accessibile con Spid o Carta d’identità elettronica. Una volta avanzata la domanda, il Centro servizi della Motorizzazione incarica l’Istituto poligrafico della produzione dell’adesivo. Il costo complessivo è di 8,66 euro, ai quali si aggiungono imposta di bollo ed eventuali diritti di motorizzazione. All’obbligo di contrassegno si affianca quello assicurativo: la polizza per danni a terzi, pedoni, ciclisti, altri veicoli, ha un costo stimato tra i 25 e i 150 euro annui, in base alle garanzie scelte.