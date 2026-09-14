Rimini, 20 anni di Dottor Clown: “Cerchiamo persone con la voglia di ridere di se stessi”

Vent’anni fa entravano per la prima volta nelle stanze dell’ospedale Infermi di Rimini, armati soltanto di camici colorati, grandi sorrisi e di una massiccia dose di empatia. Oggi quell’intuizione nata da un piccolo gruppo pionieristico è diventata una colonna portante del volontariato sanitario romagnolo, un’associazione che conta quasi ottanta soci attivi e che non ha mai smesso di portare la leggerezza dove ce n’è più bisogno.

I volontari e le volontarie di Dottor Clown Rimini spengono quest’anno venti candeline e si preparano a festeggiare il traguardo in mezzo alla gente, scegliendo il cuore pulsante della città: l’appuntamento è fissato per il prossimo 26 settembre in Piazza Cavour, a partire dalle ore 17, per una festa aperta a tutta la cittadinanza che culminerà intorno alle 23:30. Un modo per restituire l’affetto che i riminesi non hanno mai fatto mancare a questa realtà, cresciuta passo dopo passo fino a diventare un punto di riferimento insostituibile per i reparti pediatrici dell’Infermi.

Dietro la parrucca e il naso rosso, però, c’è un metodo rigoroso, basato su un ascolto profondo e sulla capacità di alleggerire l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, creando un’alleanza preziosa e silenziosa con il personale medico e infermieristico. Una presenza che non si limita alle corsie: negli ultimi anni l’associazione ha tradotto la generosità in donazioni concrete per l’ospedale, dai monitor di ultima generazione per i piccolissimi fino ai frigoriferi salvaspazio e alle coperte colorate per rendere meno ostile l’impatto con la degenza.

Per riavvolgere il nastro di questi due decenni, comprendere l’evoluzione del clown di corsia e svelare cosa significhi davvero mettersi un camice e aprire quella porta senza sapere chi c’è dall’altra parte, affidiamo il racconto alla voce di chi vive questa realtà dall’interno, guidando l’associazione tra turni nei reparti, autofinanziamento e corsi di formazione lunghi e impegnativi. Clea Giulianelli è la presidente dell’associazione.