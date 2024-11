Rimini, 19 anni di Befane: “Vicini a quota 150 milioni di visitatori, siamo come una piazza della città”

Le Befane Shopping Centre di Rimini spegnerà le candeline sulla maxi torta di compleanno, il diciannovesimo, sabato 23 novembre 2024 dalle 16.30, assieme a Filippo Bisciglia di Temptation Island, mandando in archivio un’altra annata positiva.

“Dati alla mano - si legge in una nota - il fatturato è tornato ai valori - anzi, li ha superati - del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, ‘esplosa’ poi nel febbraio del 2020. Anche le presenze sono in costante aumento: la soglia dei 150 milioni di visitatori complessivi sarà raggiunta nei mesi a venire”.

“Siamo soddisfatti dei risultati economici raggiunti - sottolinea Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane Shopping Centre - ma anche del posizionamento a livello di reputazione che il centro commerciale ha ottenuto dalla sua apertura. Oggi Le Befane è considerata infatti, a tutti gli effetti, una piazza tra le piazze di Rimini, un luogo non solo dedicato agli acquisti - grazie a 130 negozi e a Spazio Conad, il primo punto vendita dei 3500 che Conad, leader della Grande Distribuzione Organizzata, ha in Italia - ma anche per ritrovarsi, divertirsi, partecipare a momenti di spettacolo e iniziative culturali; uno spazio dove mangiare, nell’ampia Food Court; o dove poter assistere alle ultime uscite cinematografiche, grazie alle dodici sale del cinema Multiplex”.