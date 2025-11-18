Rimini, 18enne spacciava in monopattino: arrestato

RIMINI. Nella serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio finalizzato al monitoraggio e contrasto dei reati di criminalità diffusa e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un giovane che stava transitando più e più volte in monopattino nella zona di via Euterpe, attirando l’attenzione degli investigatori.

Il ragazzo, un neomaggiorenne riminese, incensurato, fermato per un controllo di routine, manifestava una ingiustificata insofferenza nei confronti del personale impegnato nell’attività di Polizia Giudiziaria, al punto da far ritenere agli investigatori di dover necessariamente approfondire le verifiche del caso.

Pertanto, sottoposto ad un più accurato controllo, esteso successivamente anche al suo domicilio, è stato trovato in possesso della somma contante di euro 450,00 suddivisa in banconote di vario taglio, che custodiva nella tasca interna del giubbotto e di un panetto di sostanza stupefacente del peso di 100 grammi di hashish occultato negli slip.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, collocato agli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.