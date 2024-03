Rimini, 17enne accoltellato in centro

Due coltellate all’addome a un ragazzino di 17 anni. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’una, nella serata dello scorso sabato, in pieno centro a Rimini, lungo il corso d’Augusto all’incrocio con via Soardi. Accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi mentre si avviava a rincasare insieme ad alcuni amici, il 17enne è stato colpito da due fendenti assestati di un altro giovanissimo che conosceva di vista, venendo ferito gravemente all’addome. Serie le lesioni alla pleura e al polmone, tanto da dover essere operato d’urgenza nella notte di sabato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove resterà ricoverato per almeno un mese, fortunatamente fuori pericolo di vita.

A chiamare i soccorsi, gli agenti della polizia, passati per caso sul posto qualche istante dopo l’accoltellamento. Vedendo i lampeggianti, l’aggressore e il gruppo si sono dati alla fuga.