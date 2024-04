Rimini, 15 studenti australiani al liceo linguistico San Pellegrino

Quindici studenti australiani a spasso per Rimini. Accompagnati da tre insegnanti sono arrivati ieri nell’ambito del decennale gemellaggio tra il San Pellegrino, il liceo linguistico della Fondazione Karis, e la loro scuola, il Simonds College di Melbourne. Questa mattina hanno iniziato le loro lezioni in aula, ma già domani nel pomeriggio avranno modo di visitare il centro storico, la Rimini romana e i luoghi felliniani. Durante la permanenza, una settimana prima di proseguire il loro viaggio in Italia, inoltre, gusteranno e impareranno a preparare i piatti della cucina tipica tradizionale romagnola.

L’idea di legare la Fondazione al College di Melbourne nasce dalla vocazione internazionale delle scuole Karis e dal desiderio di ampliare l’orizzonte degli studenti fino a raggiungere non solo il continente australiano ma anche Usa, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna e addirittura Uganda, grazie ai rapporti internazionali consolidati della Fondazione Karis. Con un vantaggio indiscutibile per gli studenti riminesi che a loro volta visiteranno questi Paesi: fare esperienze all’estero, imparare la lingua viva, inglese ma non solo, entrare in contatto diretto con le diverse culture, creare amicizie spesso durature.

“Lo scambio culturale comporta un medium linguistico che è soprattutto la lingua inglese ma al tempo stesso anche la lingua italiana poiché molti ragazzi ospitati presso la Karis studiano la nostra lingua a Melbourne, dove, come noto, vive la più vasta comunità di italiani emigrati in quel continente. Pertanto un aspetto assai importante nei giorni di “convivenza” con i docenti e i ragazzi di Melbourne è quello della promozione dell’Italia come luogo di grandissima tradizione culturale e storica. In particolare, il territorio riminese diventa l’ambiente dove tutto questo diventa tangibile ed esperibile dai ragazzi, grazie a visite guidate al centro storico della nostra città e anche ad un momento conviviale in cui la nostra tradizione culinaria locale diventa il focus dello stare insieme”, spiega l’insegnante Raffaella Mignatti.

Il vantaggio dello scambio non è soltanto per gli studenti. L’anno prossimo la Karis ospiterà un docente che proporrà un’esperienza di job shadowing, un metodo innovativo di affiancamento lavorativo “che rappresenta per i nostri licei una grande occasione di approfondimento didattico e culturale di grande impatto e spessore. Inoltre, avere i colleghi australiani a scuola per almeno una settimana rappresenta per tutti l’occasione per prender parte a lezioni congiunte in cui si approfondiscono tematiche apparentemente distanti dalla nostra prospettiva geografica e proprio per questo motivo assai interessanti e stimolanti per tutti”.