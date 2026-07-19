Rimini, 13enne ruba uno scooter e fugge contromano sul lungomare

RIMINI. Denunciato per resistenza, ricettazione e violazioni del Codice della Strada. E’ finita in questo modo l’avventura di un 13enne scappato da una comunità per minori. Il ragazzino ha rubato uno Scarabeo e lo guidava senza casco né patente. Quando, attorno alla mezzanotte di ieri, le volanti della polizia lo hanno intercettato ha cercato di scappare in una corsa folla durata oltre mezz’ora che ha messo in pericolo l’incolumità dei passanti con i poliziotti attenti a non perderlo di vista da un lato e dall’altro a evitare che qualcuno si facesse male. La fuga a piedi è iniziata a quanto pare dopo la caduta dallo scooter all’altezza del Bagno 107 ma è durata poco. Il ragazzino, che tra l’altro era anche andato contromano sul lungomare, è stato riaffidato alla comunità e il motorino è stato restituito alla legittima proprietaria.