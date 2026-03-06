Rimini, 13 imprenditrici premiate in Comune

Tredici donne, tredici percorsi imprenditoriali che raccontano come l’innovazione possa nascere anche dalla cura delle relazioni, dalla capacità di costruire ambienti di lavoro inclusivi e dalla volontà di far crescere le persone insieme all’impresa. Sono loro le protagoniste della cerimonia che si è svolta questa mattina nella Sala della Giunta del Comune di Rimini, durante la quale la vicesindaca con delega alle politiche di genere Chiara Bellini ha consegnato gli attestati con la motivazione:

“Per aver saputo coniugare l’innovazione del modello d’impresa con la valorizzazione delle persone, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo e orientato alla crescita condivisa.”

La premiazione rientra nel programma “L’otto sempre – Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna”, il cartellone che per tutto il mese di marzo il Comune di Rimini dedica ai temi dell’equità, della partecipazione e del riconoscimento del contributo femminile alla vita economica e sociale della città.

Nel suo intervento, la vicesindaca Chiara Bellini ha ricordato “l’importanza culturale di momenti come questo, che mettono al centro il valore delle donne che guidano imprese, servizi e attività del nostro territorio. Le loro storie mostrano come l’innovazione non sia solo tecnologia o processo, ma anche capacità di costruire comunità, di riconoscere i talenti, di creare luoghi di lavoro in cui ciascuno possa crescere. I dati nazionali ci dicono che il gender gap, sia occupazionale che retributivo, si riduce ancora troppo lentamente, e che le donne continuano a incontrare ostacoli significativi nell’accesso ai ruoli apicali. Ma le esperienze che celebriamo oggi rappresentano un segnale forte: un modello di impresa che unisce competitività, responsabilità e attenzione alle persone”.