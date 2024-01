Rimini, 113 nuove telecamere nel 2024: ecco dove saranno installate

A Rimini avanza il “piano regolatore” per il potenziamento della rete di videosorveglianza in attuazione del programma per l’estensione del sistema degli occhi elettronici che vigilano sul territorio riminese. Entro il 2024 si passa a 422 telecamere complessive, inclusi i nuovi dispositivi ad uso specifico, dotati di intelligenza artificiale. Il 2024 prende il via con un importante piano di potenziamento che prevede l’installazione di 113 nuove telecamere che si andranno ad aggiungere alle 309 già installate che includono le 12 telecamere a tecnologia OCR (Optical Character Recognition) già installate, capaci di leggere la targa dei veicoli in transit.

Alla fine del 2024 il network di videosorveglianza attivo sul territorio vedrà l’installazione di 113 nuovi occhi posizionati dal mare alle periferie, a presidio dei punti più critici del territorio, oltre a diversi incroci importanti della rete stradale comunale e gli accessi alla città. Luoghi scelti tenendo conto delle esigenze delle forze di polizia e dei cittadini. Questi i punti in cui verranno installate le nuove 113 telecamere che comprendono 18 nuove telecamere Ocr e 15 multi ottiche a 360 gradi:

30 telecamere, di cui 15 con tecnologia ‘OCR’ e 15 con tecnologia multiottica 360 gradi, distribuite sulle rotatorie della Statale 16 inserite nel progetto “TransitOK” e finanziate con fondi del Ministero dell’Interno;

2 -di cui 1 con tecnologia ‘OCR’- nella Rotatoria “Montescudo”;

12 nell’ambito del progetto Borgo Marina;

1 al Ponte ciclopedonale Ausa / SS72

6 -di cui 2 con tecnologia ‘OCR’- sulla nuova rotatoria “Bigno”;

19 per le aree del Parco del Mare, nei lotti 1, 2, 3 e 8;

18 nel Parco del mare, lotto 6;

14 nel Parco del mare, lotto 7;

1 piazzetta San Martino

4 al Parco Briolini

6 parco Tonino Bello