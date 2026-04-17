Rimini, 11 televisori con abbonamento a Disney Channel per i bambini dell’ospedale: il gesto di cuore di “Il Sorriso Golf”

Si è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “Infermi” di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 11 televisori completi di supporto e abbonamenti Disney Channel.
La donazione è stata resa possibile grazie a Il Sorriso Golf di Francesca Giorgia Piras, società impegnata nell’organizzazione di eventi golfistici su tutto il territorio nazionale, da sempre attenta a iniziative di solidarietà e sostegno concreto al territorio.
I dispositivi saranno installati nelle camere dei piccoli pazienti con l’obiettivo di migliorare la qualità della degenza, offrendo momenti di svago e leggerezza durante il percorso di cura.