Rimini, 10 patenti ritirate dalla Polizia Locale nel fine settimana

Diversi i posti di controllo stradale effettuati, tra cui quelli in piazzale Boscovich e in via Tripoli, finalizzati in particolare alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti. Sono stati infatti effettuati alcol test su tutti i veicoli fermati, con il ritiro di 10 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del Codice della Strada), di cui 5 per violazioni penali e 5 per infrazioni di tipo amministrativo. Quattro delle violazioni sono state contestate a neopatentati , soggetti particolarmente vulnerabili per inesperienza e quindi sotto particolare attenzione da parte della Polizia Locale. In uno dei casi si è reso necessario anche il sequestro del veicolo.

Non sono mancati interventi di altro tipo, come i due episodi che hanno visto l’allontanamento di individui intenti nell’attività illecita dei cosiddetti “pallinari”, entrambi messi in fuga nei pressi dei viali delle Regine grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie in servizio. Durante il fine settimana si sono svolti inoltre 9 servizi di viabilità, finalizzati a garantire la fluidità del traffico anche in occasione di situazioni particolari. Tra questi, l’assistenza fornita venerdì sera dal personale della Polizia Locale al nucleo infortunistica stradale per un incidente avvenuto a Rivazzurra. L’episodio, fortunatamente senza feriti, ha richiesto un intervento significativo per la gestione della sicurezza su via dei Martiri, rimasta chiusa per alcune ore. Il sinistro è stato causato da un conducente alla guida di un camper che, con un tasso alcolemico di 1,47 g/l, non ha rispettato il limite di altezza del sottopasso ferroviario, danneggiando gravemente il veicolo.

Parte dei servizi del fine settimana è stata svolta con i nuovi mezzi recentemente entrati in dotazione alla Polizia Locale: 6 vetture “Citroen C3” a basse emissioni, acquistate per rinnovare il parco auto con veicoli più sostenibili e performanti. I nuovi mezzi, dotati delle attrezzature necessarie per affrontare i molteplici e complessi compiti del corpo – dalla sicurezza urbana alla polizia stradale, fino alle attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – sono stati distribuiti con 2 unità al reparto mobilità e 4 ai distaccamenti operativi.