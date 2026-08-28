Ricercato per violenza sessuale in Gemania: ventenne scoperto a Rimini

Ieri, giovedì 27 agosto la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane di vent’anni proveniente dalla Libia. Nello specifico, la Squadra Mobile di Rimini, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, lo ha rintracciato nel territorio di questa provincia, essendo ricercato in campo internazionale in virtù di un mandato di arresto europeo da parte della Germania. L’uomo era ricercato in quanto resosi responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di una donna presso la sua abitazione in Germania, a seguito del quale è prevista la pena massima di 15 anni. Il giovane è stato rintracciato e sottoposto ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.