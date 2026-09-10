Ricercato per ricettazione, era in albergo a Rimini con la moglie. Ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di origine marocchina destinatario di un ordine di carcerazione.

L’Ufficio Prevenzione Generale soccorso Pubblico della Questura di Rimini tramite il portale alloggiati ha individuato il ricercato presso un hotel di Marina Centro dove stava alloggiando in compagnia della moglie. Una volta confermata l’identità, è stato notificato all’uomo il provvedimento di Revoca di Decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la pena residua di 4 mesi di reclusione. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.